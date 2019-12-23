Раскрыта дата продаж минивэна Lexus LM

Японская компания Lexus на последнем автосалоне в Шанхае продемонстрировала собственный минивэн Lexus LM.

Появились данные, что премиальный автомобиль поступит в свободную продажу уже к 24 февраля следующего года. Автомобиль обладает специальными перегородками, разделяющими водителя и пассажиров. Кроме того, в передней панели применили увеличенный дисплей. В салоне предусмотрен холодильник для удобства при дальних поездках. Новый минивэн LM получил трехрядный салон для семи пассажиров.

Что касается технических характеристик, то здесь использовали 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 300 л.с. Также разработчики анонсировали дальнейший выпуск 2,5-литрового бензинового агрегата с мощностью 200 л.с.

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