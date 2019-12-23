Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет россиян в предновогоднюю неделю.

По ее словам, в Сибирь уже пришла настоящая зима. На юге Западной Сибири в начале недели будет минус 11-16 ночью и минус 7-12 днем. В первой половине недели в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях пройдет снег, возможны метели. В центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области морозы из-за сибирского антициклона будут еще крепче – ночью около минус 30 градусов, днем минус 20, пишет «Российская газета».

На юге Урала также ожидается очередное похолодание с ночными температурами до минус 21 градуса. Днем минус 4-9 градусов. Морозная погода с небольшими колебаниями продержится до середины недели.

Сильные морозы будет и на Дальнем Востоке. На севере Амурской области ночью до минус 48 градусов, что ниже нормы для этих регионов. Морозно будет и на юге Якутии – ночью и днем температура ниже минус 40 градусов. На юге Дальнего Востока ночью до минус 34 градусов. Днем на 10 градусов теплее. В Приморье минус 8-13 градусов.

Между тем, в Москве неделя начнется с очень теплой погоды – до плюс 8 градусов. Примерно такая же погода сохранится и вторник. 25 декабря в течение суток температура будет колебаться от ноля до плюс пяти. До 29 декабря снег в столице не прогнозируется.

Ранее Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь.

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