Нефть подешевела перед рождественскими праздниками

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром умеренно снижаются после трех недель роста.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,2% – до 65,94 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,38%, составив 60,21 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В предыдущие три недели нефть дорожала на ослаблении опасений за перспективы торговых отношений США и Китая. Перед рождественскими праздниками инвесторы фиксируют прибыль.
При этом негативную динамику цен сдерживают торговые новости. Так, комитет по тарифам Госсовета Китая объявил в понедельник, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров. Кроме того, президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала об осложнениях во время четвёртой беременности / 20 ноября
- Лера Кудрявцева жестко ответила Шепелеву после троллинга в свой адрес / 17 ноября
- Мнение: Последняя попытка зацепиться за трубу / 2 ноября
- Мнение: Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России» / 22 октября
- Наука: А ты симпатическая. Ученые 130 лет ошибались в строении автономной нервной системы / 1 ноября
- Мнение: Украинский «переворот» в Венгрии. К управлению Государственным самоуправлением украинцев Венгрии пришли антимайдановцы / 14 декабря
- Мнение: Три совета для Решетовой / 23 октября
- Екатерина Стриженова благодаря кетодиете похудела за полгода на 12 килограмм / 6 ноября