На северо-востоке Москвы загорелись два вагона электрички

На северо-востоке Москвы загорелся электропоезд. По предварительным данным, огонь охватил два вагона, которые стояли на запасном пути без локомотива, сообщает агентство «Москва».
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет, уточняет «Москва 24».
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