Оскандалившуюся с наркотиками Бочкареву собрались упечь за решетку

В середине осени сеть разорвал новый скандал с участием знаменитости. Так стало известно, что Наталью обвиняют в незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ. Она управляла автомобилем, находясь под наркотическим опьянением, когда ее остановили сотрудники полиции. В результате решения суда женщину лишили водительских прав на срок в год и восемь месяцев.
Сейчас же стало известно, что звезда отечественного шоу-бизнеса вновь появится в зале суда. Близкий к следствию источник сообщил, что дело актрисы из популярного некогда сериала «Счастливы вместе» будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы, по месту прописки Бочкаревой.
«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», – передает слова сотрудников судебной системы издание StarHit. Стоит заметить, что артистку обвиняют по первой части статьи 228, которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Напомним, что в конце сентября черный внедорожник, на котором ехала Бочкарева, остановили сотрудники ДПС. При разговоре со звездой сериала «Счастливы вместе» правоохранители заметили, что она находится в неадекватном состоянии. В ходе досмотра у Натальи был обнаружен пакет со странным белым веществом. Тогда Наталья сразу призналась, что у нее имеются при себе наркотики, которые она спрятала в нижнем белье. Правда, после того, как информация просочилась в прессу, артистка принялась все отрицать.
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