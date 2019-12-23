Совфед просит срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий

Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», – передает РИА «Новости» слова Рязанского.

Он добавил также, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Рязанский напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.

«Однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. При этом популярность у ребят в таких «конфетах» в семь раз выше, чем у взрослых», – добавил он.

«Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков», – сказал Рязанский.

Он отметил, что парламентарии просят кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

Напомним, в пятницу Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.





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