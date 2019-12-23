Смертельно больной Анастасии Заворотнюк дали три недели

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Последнее: Всероссийский научно-исследовательский институт труда обнародовал список десяти самых востребованных профессий в России. На первом месте рейтинга оказался продавец-кассир, передает издание «Известия». Второе и третье место заняли повар и педагог профобучения соответственно. В десятку самых необходимых профессий также вошли соцработники, медсестры, специалисты по закупкам, юристы, педагоги допобразования, сообщает URA.ru. Результаты исследования ВНИИ труда отличаются от данных […]
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