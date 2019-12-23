Строительство Крымского моста помогло ученым найти огромное количество уникальных артефактов

Строительство Крымского моста стало значимым событием для ученых. Оно помогло им найти огромное количество уникальных артефактов, которые станут достоянием музеев.

Многие специалисты считают, что данные проект позволил сохранить исторические ценности страны, так как площадь раскопок была больше 56 гектаров. Среди миллиона находок 100 тысяч являются особо ценными экспонатами.

Ученые были поражены внешним видом головы одного из богов греков, которая датируется V веком до нашей эры. Также их заинтересовал скелет кита. Этот гигант жил на Земле 10 млн лет назад, пишет Слово и Дело.

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