Эксперты назвали 5 шагов, позволяющих дожить до зарплаты в январе после новогодних праздников

Эксперты назвали 5 шагов, чтобы из-за предновогодних хлопот и подарков к праздникам можно было дожить до зарплаты в январе. Прежде всего, специалисты порекомендовали составить план действий, так как это убережёт от эмоционального выгорания и позволит не растратить все деньги.

В этом перечне нужно указать не только всё, что необходимо успеть сделать до Нового года, но также внести в него все подарки, запланированные к приобретению. Список по мере надобности можно расширять / сокращать. Специалисты рекомендуют по возможности покупать «универсальные» варианты.

Второй шаг – это чётко рассчитать ресурсы. Не стоит покупать к празднику всё новое, можно порыться у себя в вещах и найти то, что осталось с прошлого Нового года, пригодное к повторному использованию. Кроме того, очень хороший способ сэкономить денежные средства на подарке – сделать его своими руками.

В-третьих, важно распределить все роли, заранее продумав, какие задания кому поручить. В-четвёртых, не нужно в предновогоднем ажиотаже покупать лишние вещи, а за два дня до главного праздника зимы вообще не рекомендуется ходить по магазинам. В-пятых, не следует перегружать блюдами стол: нужно чётко рассчитать стандартные порции для всех гостей, чтобы впоследствии ничего не выбрасывать.

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