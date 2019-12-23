Специалисты назвали плюсы и минусы автоодеяла

На просторах интернета на данный момент можно найти множество полезных и бесполезных аксессуаров для автомобиля. Эксперты решили перечислить преимущества и недостатки автомобильного одеяла.

Раньше в зимний период водители укрывали транспортные средства различными вещами, и это имело смысл. Например, в таком случае двигатель остывает не так быстро, также не наблюдается интенсивное выхолаживание моторного отсека, сам же прогрев тоже не отнимал большого количества времени. Если у машины есть система автоматического запуска с наличием температуры, то запуск для подогрева запускается не так часто, происходит экономия бензина.

Впрочем, стоит назвать и недостатки: при неправильной укладке закрывается приемное отверстие, что приведет к неправильному функционированию силовой установки. Помимо этого, нельзя слишком сильно перегревать это одеяло, так как частицы из его наполнителя могут попасть в подкапотное пространство. При выборе данного аксессуара эксперты советуют учитывать надежность производителя, даже если их продукты обойдутся в большую цену.

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