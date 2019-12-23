Уходящий год в шоу-бизнесе: Самые громкие медиаскандалы 2019 года

Уходящий год оказался богатым на сенсации и скандалы. Масса трагических и громких событий заставляла работников прессы постоянно следить за происходящим и искать самые интересные подробности того или иного инцидента. Журналисты издания OANews составили перечень громких медиаскандалов, наделавших шума в 2019 году.

Трагические итоги 2019 года

Одной из первых трагедий, активно обсуждаемых в прессе, стала смерть Юлии Началовой. Певица умерла 16 марта текущего года. Многие медиаэксперты отмечают, что журналисты просто хотели повторить волну хайпа вокруг смерти Жанны Фриске, ставшей одной из самых обсуждаемых тем 2015 года. К расследованию загадочной кончины Началовой присоединились даже ученые, которые строили догадки о ее недугах, приведших к летальному исходу. Официальная версия так и не была обнародована, из-за чего тема начала постепенно терять актуальность. О Началовой писали даже спортивные издания, которые обсуждали ее отношения с футболистом Евгением Алдониным и футболистом Александром Фроловым. Журналисты поднимали темы похудения певицы, ее походов к пластическим хирургам и многие другие вопросы, которые должны оставаться личными.

После трагического события всю страну удивил инцидент с Бари Алибасовым, который отравился химическими веществами в собственном доме. Журналисты начали строить всевозможные теории, по одной из которых к происшествию даже были причастны его родственники. После выхода из комы Алибасов сразу же отправился на телевидение, где начал рассказывать о том, что пережил. Многие издания сошлись на мнении, что инцидент позволил снова привлечь внимание к самому громкому проекту продюсера под названием «На-На».

Одним из самых обсуждаемых трагических событий уходящего года стала болезнь Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» оказалась в больнице с подозрением на рак мозга. Представители прессы сразу же начали публиковать статьи с предсказаниями ясновидящих, высказываниями медиков и другими «фактами», которые в большинстве случаев не соответствовали действительности. Некоторые даже пришли к выводу, что причиной недуга стало ЭКО, которое сделала актриса. Сейчас она продолжает находиться в тяжелом состоянии, а родственники звезды стараются избегать комментариев о ее здоровье.

Скандалы на телешоу



Еще одним важным событием текущего года стала победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети». Юная певица была подопечной Светланы Лободы и выиграла в зрительском голосовании. Родители других участников и сами телезрители почти сразу заподозрили некий подвох. Обвинения в адрес Первого канала заставили его работников проверить мобильных операторов, принимавших SMS во время голосования. В итоге оказалось, что фальсификация действительно имела место. Первый канал принял решение сделать спецвыпуск и наградить всех участников шоу. Микелла Абрамова на программу так и не пришла. Светлана Лобода отказывалась комментировать инцидент, но по завершению сезона заявила, что больше не будет принимать участие в проекте в качестве наставницы. Участникам вручили по миллиону рублей и предоставили возможность записать свои синглы в студии Universal. Представители Первого канала также отметили, что в следующем сезоне система голосования будет обязательно усовершенствована.

«Кто хочет стать миллионером»



Известный участник шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь оказался в центре скандала из-за участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Вместе с напарником по интеллектуальному клубу Виктором Сидневым он пришел в студию к Дмитрию Диброву и не смог получить главный приз. Само шоу вышло еще в 2018 году, но позднее открылись его подробности. Главный редактор программы Илья Бер рассказал, что Друзь перед съемками предложил ему крупную сумму за ответы и возможность выиграть заветные три миллиона. Редактор согласился на треть выигрыша и передал Друзю ответы, при этом записав переговоры с ним, но перед самим началом съемок полностью изменил задания. В итоге «знатоки» смогли выиграть всего 200 тысяч рублей.

Вечерний М



Известный музыкант Борис Гребенщиков осенью текущего года выпустил ролик на песню «Вечерний М», вызвавший резонанс в прессе. В композиции имелись явные намеки на Владимира Соловьева. Песню успел в шутливой форме обсудить Иван Ургант, являющийся ведущим шоу «Вечерний Ургант». Он заявил, что сперва принял слова Гребенщикова на свой счет, но потом «все понял». Соловьев же резко высказался в адрес исполнителя, назвав его песню «деградацией до куплетиста».

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