Стали известны самые закредитованные регионы России

23.12.2019, 8:19, Разное

Эксперты рассказали, какие российские регионы являются самыми закредитованными. Согласно результатам исследования РИА Новости, в список попали Калмыкия, Тува и Курганская область. Меньше всего займов у жителей Ингушетии, Крыма и Севастополя.

Расчет производился на основе данных Росстата и Банка России. Специалисты соотнесли среднедушевой долг по банковским кредитам у экономически активного населения и годовую заплату, передает телеканал «360».

Кроме того, эксперты выяснили, что за последние три года россияне стали чаще брать кредиты. Так, с 1 ноября 2019 года объем займов увеличился на 19,4%. В то же время рост средней заработной платы за этот же период составил всего 8,9%, уточняет URA.ru.



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