Власти Москвы выпустили ролик после новой волны «минирования» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев в специальном видеообращении попросил родителей московских школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
По словам Молева сообщения о минировании участились и это начало вызывать напряжение. Он добавил, создание напряженности и было целью организаторов массовой рассылки угроз.
«Конечно, мы понимаем, что частотность такого рода происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему, но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей – это главная наша задача», – передает «Интерфакс» слова Молева.
Панику чиновник назвал самым важным риском в такой ситуации. Молев объяснил, что после поступления сигнала о минировании детям нужно спокойно и по возможности быстро следовать инструкциям учителя или воспитателя и не отбиваться от группы или класса. Он также выразил надежду, что если все будут следовать этим простым правилам, то сложившуюся неприятную ситуацию удастся преодолеть.
Волна «минирований» различных объектов Москвы и Петербурга продолжается с конца ноября. Специалисты, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Напомним, ранее также поступали сообщения о «заложенных бомбах» в школах Владивостока и Биробиджана.
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