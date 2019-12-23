Бузову жестоко бросили после шоу «План Б»

Не так давно в эфир телеканала ТНТ вышла последняя серия нашумевшего шоу «План Б». В ней Ольга выгнала обоих участников, боровшихся за ее сердце – Романа Гриценко и Валерия Поповича. Ранее фанаты гадали, кто же из двух молодых людей все-таки построит любовь со знаменитостью, но теперь же оказалось, что никому из них Бузова не отдала свое сердце.

Роману поющая телеведущая заявила, что между ними имеется искра, однако на серьезные отношения рассчитывать не приходится, а Валерию сказала, что искры между ними нет, а потому мучить и себя, и его звезда отечественного шоу-бизнеса не стала. Тем не менее, Ольга выразила надежду продолжить общение с обоими мужчинами, да вот только те предпочли разорвать все контакты со знаменитостью.

На свою беду Бузова пожаловалась Тимуру Батрутдинову. Шоумен рассказал, что он поддерживает общение чуть ли не со всеми участницами шоу, которые бились за его сердце. На это Ольга с грустью отметила, что ее ухажеры с шоу «План Б» выражали желание поддерживать связь с певицей, да вот только стоило проекту закончиться, как они все буквально испарились.

«Я слышала много громких слов на проекте от мужчин, но ни один человек не проявил ни интереса, ни заинтересованности. Никто не попытался найти меня. Все, закончились съемки проекта на Бали и закончилось великое чувство, которые мужчины, по их словам, ко мне испытывали», – печально заметила Бузова, отмечая незаинтересованность собой участниками шоу «План Б».

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Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) 14 Дек 2019 в 5:35 PST

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