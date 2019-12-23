В Японии разрешили выращивать человеческую железу в организме свиньи

Государственный экспертный совет при правительстве Японии разрешил группе исследователей из японского Университета Мэйдзи во главе с профессором Хироси Нагасимой на проведение первого в стране эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи, сообщили СМИ.
Как передает общественное телевидение NHK, группа профессора Нагасимы намерена путем генетических манипуляций лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу.
После этого в нее будут внедрены человеческие индуцированные стволовые клетки. После возвращения в организм свиньи яйцеклетка должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, имеющей признаки, близкие к человеческому органу, передает ТАСС.
Во время эксперимента предполагается только до определенного уровня проследить за процессом. Речь о выращивании человеческих органов пока не идет.
Напомним, в октябре в заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова из первой в мире пары клонированных близнецов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без «допинга» не могла прожить и дня. «Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать», — сказал Сергей Лавров. Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Учёные: Чрезмерное употребление сахара разрушительно влияет на печень / 2 декабря
- Друг Пугачевой Игорь Гуляев объяснил любовь певицы к дерзким мини-платьям / 11 декабря
- Наука: Хищные грибы используют те же уловки, что и иммунитет человека / 15 декабря
- В Екатеринбурге мужчина насмерть замерз в центре города / 20 ноября
- Новый Macbook Pro с 16-дюймовым экраном будет оснащён картой RX 5500M или RX 5300M / 2 ноября
- Врачи назвали различия между обычной простудой и осложнениями / 18 декабря
- Ученье — вот чума, ученость – вот причина / 16 ноября
- Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном / 18 декабря