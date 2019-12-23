В Японии разрешили выращивать человеческую железу в организме свиньи

23.12.2019, 8:12, Новости дня

Государственный экспертный совет при правительстве Японии разрешил группе исследователей из японского Университета Мэйдзи во главе с профессором Хироси Нагасимой на проведение первого в стране эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи, сообщили СМИ.

Как передает общественное телевидение NHK, группа профессора Нагасимы намерена путем генетических манипуляций лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу.

После этого в нее будут внедрены человеческие индуцированные стволовые клетки. После возвращения в организм свиньи яйцеклетка должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, имеющей признаки, близкие к человеческому органу, передает ТАСС.

Во время эксперимента предполагается только до определенного уровня проследить за процессом. Речь о выращивании человеческих органов пока не идет.

Напомним, в октябре в заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова из первой в мире пары клонированных близнецов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без «допинга» не могла прожить и дня. «Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать», — сказал Сергей Лавров. Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика