«Волшебные» грибы признаны безопасными для здоровья человека

"Волшебные" грибы применялись людьми еще тысячи лет назад, в основном во время религиозных ритуалов или для "связей с духами предков". Особая культура грибов-галлюциногенов была у индейцев майя, древних греков, древних индийцев, викингов и других.

Ацтеки готовили из грибов особый напиток "теонанакатль" ("Тело Бога") и пили его лишь избранные люди и в особых случаях. В Южной и Центральной Америке и сейчас существует богатая культура напитков с психоделическим эффектом.

Грибные статуэтки индейцев майя

У северных народов на Чукотке, Таймыре и Камчатке культура грибов-психоделиков и вовсе разрослась в богатую шаманскую традицию и дошла до того, что люди даже пили мочу шаманов, чтобы тоже испытать особый эффект и пообщаться с духами.

Часто говорится, что применение "волшебных" грибов опасно для здоровья человека и сравнимо с наркотической зависимостью. Что они крайне негативно влияют на человеческую психику, разрушают нейронные клетки и даже влияют на физическое здоровье человека.

Но недавно было проведено "самое крупное исследование влияния псилоцибина на человека" и оно доказало, что это совершенно безопасно.

Как пишет The Independent, по итогам исследования не было найдено никаких негативных последствия для здоровья людей от применения псилоцибина.

Во время первой фазы клинических испытаний, прошедшей в лондонской больнице Kings College London, добровольцы получали определенные дозы лекарств на основе псилоцибина и у них не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов.

Псилоцибин некоторыми западными врачами называется потенциально революционным средством для лечения психических расстройств, которое может заменить куда более опасные привычные антидепрессанты. Он также может быть полезен для людей страдающих различными зависимостями.

"Результаты клинических исследований обнадеживают и поддерживают дальнейшее внедрение псилоцибина в качестве лекарства для пациентов с проблемами психического здоровья, в том числе депрессии, которым не помогают обычные терапии", — говорит доктор Джеймс Ракер, руководитель исследования.

Некоторые небольшие побочные эффекты, выявленные у добровольцев, показали изменения чувственного восприятия и настроения, однако не было зафиксировано никаких негативных влияний на когнитивные и эмоциональные функции.

Псилоцибин может быть очень полезен для лечения депрессии

В первой фазе исследования, проводимого компанией Compass Pathways, принимали участие 89 здоровых добровольцев, некоторым из которых давали разнообразные дозы препарата COMP360 на основе псилоцибина, а другим пустышки-плацебо. Всего было 25 сессий раздачи средств, в каждой из которых принимало участие по 6 человек, получающих дозы 10 мг, 25 мг или плацебо. Каждая сессия длилась 6 часов, а все сессии растянулись на 12 недель.

В настоящий момент Compass Pathways проводит испытания второй фазы, в которой задействованы 216 пациентов из Европы и Северной Америки, страдающие депрессией, не поддающейся лечению.

"Эти исследования являются частью нашей общей программы клинических исследований в области лечения резистентной депрессии. Мы хотели проверить насколько псилобицин действительно безопасен и переносим людьми", — говорит руководитель Compass Pathways Екатерина Малиевская.

Один из участников исследования, принимавший участие в первой фазе, описал эффект от приема псилоцибина как свое "эмоциональное освобождение и переподключение". При этом эффект от стандартных антидепрессантов наоборот часто описывается пациентами как "эмоциональная холодность и эмоциональное притупление".

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