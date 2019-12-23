Можно пересадить голову человека на новое тело, если вместе с ней пересаживать спинной мозг

23.12.2019, 8:08, Разное

Когда его пациентом был назван российский инвалид с искалеченным телом Валерий Спиридонов, о подобной процедуре начали много говорить и в нашей стране. 

Правда позже пациентом был выбран неназванный китаец, а сроки самой операции отодвигались все дальше и дальше. Канаверо пересаживал головы трупам и крысам, но до операции на живом человеке дойти до сих пор не может.

Технически дело кажется не особо сложным, в конце концов головы живым собакам пересаживал еще советский врач Демихов. Однако его собакам удавалось прожить в большинстве своем лишь несколько дней.

Главной проблемой при полном отрезании головы и пересадке ее на другое тело является отсутствие нормальной технологии соединения спинного мозга. А без этого пациент с пересаженной головой не будет иметь никакого контроля над мышцами тела. Технически его можно было бы поддерживать в жизнеспособном состоянии с помощью аппаратов, но это скорее походило бы уже на пытки. 

В 2002 году японским ученым казалось удалось найти верное средство для решения такой проблемы, они пересаживали головы крысам и те могли управлять телом. Добились японцы этого с помощью использования низких температур, то есть сильно охлаждая головы перед пересадкой, а также через методику соединения нервных клеток при помощи полиэтиленгликоля. 

Однако если подобное применить к человеку, то его мозг пришлось бы охлаждать до такой температуры, при которой прекращалась вся нейронная активность. А это чревато уже новыми опасностями.

Однако, если врачи научатся использовать для такой операции новейшие достижения в области стволовых клеток, робототехнике и нервной хирургии, то уже в ближайшее десятилетие у них может все получиться. В этом уверен Брюс Мэтьюз — бывший ведущий специалист клиники Университета Кингстона в Йоркшире, Англия. 

Мэтьюс также является писателем и недавно совместно с писателем Майклом Джей Ли выпустил научно-фантастический роман "Chrysalis" о потенциале бессмертия для человека. С идеей о том, что пересадка головы человеку не является невозможной, Мэтьюс столкнулся когда начал подробно изучать эту технологию по ходу написания романа. 

"У нас сначала был просто мозговой штурм разнообразных идей, и это поначалу казалось довольно глупым, но потом я понял, что все на самом деле не так и что если вы отделяете тело от головы, а потом присоединяете голову к другому телу, то это не невозможно. Такое можно сделать и в реальности".

По словам Мэтьюса, для этого можно вместе с головой пересадить в новое тело и весь спинной нервный отдел, отделив его от позвоночного столба. 

"Это очень трудно извлечь мозг без сверлений дырок в позвоночнике, однако я уверен, что мы научимся подобному в ближайшие 10 лет".

Такая операция может помочь не только желающим стать "бессмертными", но и людям страдающим от мышечной дистрофии и другим калекам. 

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