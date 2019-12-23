Пожарные тоже сталкиваются с паранормальными явлениями

Про паранормальщину в работе полицейских мы уже писали не раз (прочитать можно здесь, здесь или здесь), а в этой статье будет про необъяснимые явления, с которыми сталкиваются пожарные.

Призрак в башне

Одна из таких историй пришла от пользователя сайта Reddit с ником "spookybosnian", который работал пожарным во время трагичных событий в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда два самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы.

"В тот день глаза всего мира смотрели на Нью-Йорк и на два его горящих небоскреба, а во всех городских пожарных пунктах был настоящий аврал — мы получили вызов сразу после первого самолета и поехали к башням-близнецам.

Подъехав к небоскребу, мы выскочили со шлангами наперевес и бросились внутрь сразу через парадный вход. Мы начали проверять каждый этаж, начиная с первого и все еще были невысоко над землей, когда я случайно отдалился от основной группы.

Я проверял офисы и следил, чтобы в них не было ни одного человека, поэтому когда я заметил какое-то движение уголком глаза, я тут же повернулся в ту сторону. И я заметил его — мужчину, чья кожа была так сильно обожжена, что была черной как уголь.

На его теле были останки пожарной формы, а его чистые жемчужно-голубые глаза смотрели прямо на меня. Я смотрел на него в полнейшем шоке и потом лишь начал бормотать "Сэр, вам нужно выйти из здания".

Однако он не двинулся с места, но открыл рот и сказал "Твой дом горит, тебе надо уйти отсюда и бежать спасть свою жену и детей".

Я был озадачен его словами, но не принял их всерьез, а вместо этого подошел к нему ближе, чтобы взять его за руку и вывести из помещения. И тут в моей голове возникло ужасное видение: мой дом был охвачен пламенем, а моя жена была на втором этаже и держала маленького сына на руках. А потом пламя охватило их обоих.

Видение пропало также внезапно, как и появилось и я даже помотал головой, чтобы придти в себя. А потом увидел, что этот человек исчез. После этого, уже не раздумывая, я побежал вниз по лестнице, прочь из офисов, а потом через входные двери на улицу. Я не останавливался ни на секунду и пробежал без объяснений мимо моего начальника и моей машины.

Когда я добежал до моего дома (через несколько улиц), я увидел, что там ничего не горит и что мои жена и дети в безопасности. Когда я обнаружил их, я обнял их и долго плакал.

Я никогда не говорил им о своем видении, но я знал, что тот человек спас мне жизнь — башня вскоре после моего побега обрушилась и множество пожарных, находившихся в ней, погибли".

Третий пожарный

Еще один пользователь Reddit с ником "Yipot" тоже работает пожарным, а эта история произошла с ним, когда он проработал в части всего три месяца и еще был на обучении.

В тот раз он впервые поехал на реальный пожар и вместе с ним на вызов ехал еще один стажер, капеллан и трое пожарных, которых он не знал. Они сидели рядом с ним, а он очень волновался, потому что это был его первый раз.

"Когда мы приехали на место к частному дому, там вокруг стояла толпа народу и нас стажеров поставили следить, чтобы они не лезли к месту горения. А те трое пожарных пошли в само здание. Огонь было плохо видно, он был весь внутри, и я даже жалел, что не оказался на более сильном пожаре.

Прошло некоторое время и дом все еще горел, а двое пожарных вышли из него, потому что в их баллонах закончился кислород. Я вспомнил, что их туда уходило трое и спросил второго стажера, возможно ли, чтобы третий пожарный был более спокойным и поэтому расходовал меньше кислорода в своем баллоне. Я также сказал, что не знаю его имени, потому что ранее никогда не видел всех троих.

На это второй стажер с удивлением посмотрел на меня и сказал, что с нами в машине ехало всего двое пожарных. А потом сказал, что он даже говорил мне подвинуться поближе и сесть на пустое место рядом с ними, но я на это будто бы вообще не отреагировал.

Еще не понимая толком что произошло, я подошел потом к капеллану и спросил его про то, что с нами ехали трое пожарных, а из здания вышли лишь двое. Но он мне ничего не ответил.

Когда вскоре огонь был потушен и нам стажерам позволили войти внутрь, я так и не обнаружил там третьего пожарного. Когда мы вернулись на станцию, я подошел к начальнику и пояснил ему об этом странном случае, а он посмотрел на меня с интересом и попросил описать внешность этого пожарного. Я описал.

После этого начальник повел меня в комнату отдыха и указал на фотографию в рамке на стене, на которой был изображен тот самый третий пожарный, а рядом с ним стоял мой начальник, причем начальник на фото был куда моложе, чем сейчас.

Он назвал мне имя этого пожарного, а потом сказал, что тот умер от рака легких в 2002 году. Теперь я считаю, что призрак этого пожарного просто сопровождал меня на мой первый вызов и вероятно следил, чтобы все было хорошо".

Одержимая машина

Третья история была опубликована на сайте американской пожарной службы firehouse.com неуказанным очевидцем, который уверял, что за годы своей службы два раза сталкивался с паранормальными явлениями. В том числе он считает, что одна из пожарный машин одержима призраком.

"Наша пожарная часть очень редко сталкивается со странными явлениями, но одна из наших машин аномальная и ведет себя, словно в нее вселился дух. Я лично видел два подобных примера.

В первый раз мы ехали на вызов поздней ночью и по темной промышленной зоне. Внезапно двигатель чихнул и резко заглох, а случилось это прямо перед железнодорожным переездом. И стоило нашей машине встать перед рельсами, как перед ней на скорости промчался грузовой поезд. После этого двигатель снова начал работать сам по себе и мы без проблем доехали на нужное место.

Второй случай произошел в один из изнуряюще жарких летних дней, когда мы получили вызов на стройплощадку, где загорелась бытовка. Мы приехали, начали тянуть шланг к бытовке, но шланг вдруг застрял в креплении машины и не хотел дальше разматываться.

Из-за этого нам пришлось вернуться к машине и заняться шлангом, но едва мы сделали это, как бытовка взорвалась (газовый баллон) и во все стороны полетели ее куски. А потом выяснилось, что со шлангом все нормально и что там нет никаких узлов или иных проблем".

Странный дым

Следующая история была опубликована на сайте Quora пожарным Кеном Бейером. Однажды их бригада приехала на вызов в сельских дом в окружении леса и когда они вышли, то увидели, что весь дом поглощен черным густым дымом.

"Мы увидели этот дым еще даже когда не подъехали к самому дому, а такой черный дым это первый признак того, что там горит что-то еще, помимо древесины, что-то искусственное. Дом был одноэтажным, а пламя вырывалось изо всех окон. Целой была лишь листовая крыша.

Рядом с домом стоял пожилой мужчина с большой собакой и по его словам его жена забежала в дом, чтобы вытащить другую маленькую собачку, а назад не вернулась. Но мы в дом не пошли, казалось уже невозможным сделать что-то для спасения, дом был уже весь охвачен огнем.

Мы начали заливать дом огнем и одновременно следить, чтобы пламя не перекинулось на деревья рядом. Всего на дом было вылито около 3 тысяч галлонов воды и мы ее непрерывно лили около 7 минут. После этого наши запасы истощились и нам пришлось ждать, пока шланг подключат к ближайшему гидранту.

К тому времени нам удалось существенно сбить огонь и теперь из окон шел лишь черный дым. К тому времени стены дома и печная труба так сильно пострадали от огня, что казалось, что вот вот что-то обвалится, поэтому мы держались в стороне.

И вдруг мы услышали лай большой собаки, что сидела у ног старика и одновременно увидели, как из трубы резко пошел густой белый дым. Этот дым образовал над трубой облако в виде гриба, а собака все лаяла и лаяла на это облако. Она успокоилась лишь когда это облачко стало рассеиваться.

На следующий день при разборе завалов дома были найдены останки пожилой женщины — жены старика. Она лежала прямо рядом с камином. Тем самым, из трубы которого вышел странный белый дымок, на который лаяла собака".

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