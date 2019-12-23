Мангушев рассказал, какие заказы он выполнял для «Новой газеты»

Интервью с политтехнологом, который собирал компромат на Любовь Соболь.

Помощница Алексея Навального Любовь Соболь подала заявление в Следственный комитет на политтехнолога Игоря Мангушева, который собирал на неё компромат во время предвыборной кампании в Мосгордуму. По её версии, делал он это в пользу медиаресурсов петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Мы взяли интервью у Игоря, в котором он рассказал, что на самом деле его подставили настоящие заказчики – редакция «Новой газеты». Политтехнолог также рассказал и о других заказах «НГ», для выполнения которых ему приходилось работать даже в Африке.

На прошлой неделе, 15 декабря, «Новая газета» опубликовала расследование за авторством спецкора Дениса Короткова, фигурантом которого стал политтехнолог Игорь Мангушев. По версии «НГ», он собирал компромат на кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь по заказу Медиагруппы «Патриот». Издание ФАН, входящее в группу, связалось с Мангушевым для разъяснения ситуации. Политтехнолог рассказал, что настоящим заказчиком по сбору компромата на Соболь являлась «Новая газета». Журналисты ФАН провели свое расследование и выяснили, что за фейковой публикацией «Новой газеты» стоит олигарх Михаил Ходорковский.

Несмотря на приведенные в расследовании доказательства причастности «Новой газеты» к дискредитации, Любовь Соболь решила привлечь Мангушева и главу попечительского Медиагруппы «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина к уголовной ответственности по ч. 2 статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»), а также по ч. 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). В своем заявлении Соболь ссылается на информации «Новой газеты», опровергнутую Мангушевым.

Наше издание решило самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации. Мы связались с политтехнологом Игорем Мангушевым, чтобы прояснить ситуацию между ним, «Новой газетой» и Любовью Соболь.

Игорь, как вы можете прокомментировать обращение Любови Соболь в СК РФ с целью привлечения вас к уголовной ответственности?

— Любовь Эдуардовна, к сожалению, не очень понимает, как устроен рынок информации в Москве. Что все эти люди, которые сейчас участвуют в информационной атаке на нее – мои давние знакомые, которые, пока по неизвестной для меня причине, взяли заказ на чернуху в мой адрес. Я всегда старался разрешать конфликты мирно, но видимо, случайно перешел кому-то дорогу. Кому-то, кому не мог отказать Муратов. Ее обращение не несет никакой смысловой нагрузки, кроме очередного способа попиариться. Потому что, будем откровенны, про Любу начали забывать. А учитывая ее семейные и рабочие проблемы, политический хайп – этой ее способ психологической разгрузки.

А почему с вашими разоблачениями вы решили обратиться в ФАН?

— Потому что враги моих врагов по определению мои союзники, и ФАН с вероятностью 90% выпустил бы мой ответ «Новой газете».

Вы рассказали очень много про то, как выполняли работу для Новой Газеты. В чем причина такой открытости?

— Ситуация, когда заказчики таким образом подставляют исполнителей, как это сделала «Новая газета», для медийного рынка Москвы достаточно редкая. Поэтому я считаю себя абсолютно вправе раскрыть всю конфиденциальную информацию относительно Муратова и связанных с ним лиц, которые мне известны.

А как отнеслись к такому разоблачению ваши коллеги? Угрожали ли вам?

— Мои коллеги отнеслись к данному «разоблачению» с юмором, пошутив на тему, что я демпингую рынок, но люди, стоящие за «Новой газетой», и, как я понимаю, заказчики этого материала, заставили меня задуматься о личной безопасности.

На обложке «Новой Газеты» вы находитесь в камуфляже и автоматом? Где было снято это фото?

— Это фото было снято весной 2015 года в Луганской народной республике после завершения одной из спецопераций, в ходе которой была уничтожена банда чеченских мародеров. Один из задержанных находился в розыске в России за нападение на колонну мурманского ОМОНа в 2008 году. Во избежание неправильной трактовки моих слов хочу сказать, что на тот момент я являлся капитаном отдельного комендантского полка Луганской народной республики.

Вам ставят в вину сотрудничество со структурами Евгения Пригожина. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Как я уже говорил раньше в нескольких интервью, я совершенно не против поработать со структурами Пригожина, но, к сожалению, на настоящий момент предложений от них не поступало. Возможно эта ситуация исправиться после нашей маленькой войны с Муратовым.

Кроме того, по заказу «Новой» я пытался внедриться в различные структуры Пригожина. В первый раз у меня не вышло. Во второй раз вышло, но случайно. Была задача провести журналистское расследование в ЦАР. В то время Пригожина все обвиняли в том, что он там установил свои порядки. Так что заказчик из газеты отправил меня в африканское путешествие. Других авантюристов не нашлось. Мне удалось выйти на человека, который там работал на пророссийском радио «Lengo songo» техником. У него заканчивалась смена и он срочно искал, кто согласится поехать в ЦАР. Я смог через него устроиться.

И что вы там делали?

Работал там техником по настройке радиостанций. В тот момент радио расширялось и ставили новые тарелки в Боаре, Бамбари и Бриа. Но работали вахтовым методом, поскольку ЦАР – это малярия, негры, бандиты и другие радости страны, которая находится в полной заднице. Радует, что русских в Банги немало, но вот ездить по территории без автомата просто стремно. Так что просидел в столице, а по стране перемещался только в составе конвоя ФАКАшников, это местная армия так называется, или полиции.

В декабре я приехал туда, а уже в январе очень хотел свалить. Однако пришлось просидеть до марта из-за условий вахтового контракта. Информации, которой хотела «Новая газета», там не было. Была та, что их категорически не устраивала. И результаты моей работы так и не были опубликованы. По финансовым вопросам мы договорились полюбовно, хотя и не совсем так, как планировалось. Мне компенсировали недостачу с их стороны новыми заказами.

Вы обещали в случае продолжения войны с вами поделиться компроматом? На сотрудников Новой Газеты.

Я планирую придать огласке те моменты нашего взаимодействия с людьми из «Новой газеты», которые касались сложных комбинаций с мусорными свалками в Подмосковье и Владимирской области, Африка и другие интересные моменты, в ходе которых сотрудники либеральной «Новой» обращались к «коварному луганскому сепаратисту».

Есть что-то прям жесткое?

Все зависит от способа подачи информации. Мы живем в виртуальном мире, и то, что для них абсолютно не является компроматом, другим может погубить карьеру.

Вы будете подавать на тех, кто сейчас пишет про вас, в суд?

Я не верю в судебную систему России, поэтому я найду личные способы достойно ответить на данную атаку, но исключительно в рамках правового поля.

Расследование «Новой газеты» было выпущено 15 декабря. Его автор, Денис Коротков, обвинил Медиагруппу «Патриот» в организации мероприятий по дискредитации кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. За операции по сбору компромата на юриста ФБК платил директор «Новой газеты» Алексей Полухин, что документально подтвердил Мангушев.

С политтехнологом связалось Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот». Игорь Мангушев в интервью изданию опроверг информацию из расследования Короткова, отметив, что корреспондент «Новой» намеренно исказил его слова. В частности, Мангушев рассказал, что деньги за мероприятие по сбору компромата выделял директор «Новой газеты» Алексей Полухин. В подтверждение политтехнолог предоставил внутренние документы отчетности. Кроме того, Мангушев предоставил скриншоты переписки с Полухиным, который связывался с политтехнологом ради получения информации.

Собеседник ФАН назвал расследование Короткова «заказухой» против себя и отметил, что подобное сотрудниками «Новой газеты» практикуется не в первый раз.

«Понятно, что деньги всем нужны и сотрудники газеты берут левые заказы, зачастую не связанные с журналистикой, а связанные с полит технологией и периодически привлекали меня для создания «контента», в том числе и для привлечения внимания к газете», — отмечал Мангушев.

Исполнителем «заказухи» в «Новой» выступил Денис Коротков. Он же является посредником между руководством редакции Дмитрием Муратовым и западными спонсорами, в том числе, Михаилом Ходорковским. Коротков посещает форумы НКО олигарха, где получает средства от олигарха на выпуск заказных статей.

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