В Чебоксарах депутат слетал с женой в Словению за счет средств техникума

23.12.2019, 8:07, Новости дня

Депутат арестован.

В Чувашии директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства Петр Мишин, являющийся депутатом городского собрания, обвиняется в растрате и служебном подлоге. 

Как полагает следствие, в сентябре 2019 года он дал поручение перевести 340 тысяч рублей со счета техникума на счет первичной профсоюзной организации учебного заведения якобы для финансирования культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На эти деньги он купил туристическую путевку в Словению, где провел отпуск с супругой. 

Также он с сентября по декабрь 2018 года заключил от лица техникума десять договоров с одной из организаций Чебоксар на проведение ремонтных и строительных работ в одном из зданий техникума, переведя подрядчику более 1,3 миллионов рублей. При этом подрядчик работы не выполнил, а депутат дал указания сотрудникам техникума производить ремонт своими силами, а также силами студентов под видом прохождения ими производственной практики. «Так, работниками и студентами техникума в период с лета 2018 года по сентябрь 2019 года было выполнено более 30 видов строительных и монтажных работ по ремонту одного из зданий техникума, а по фиктивным документам, подписанным обвиняемым, на счет подрядчика была незаконно переведена указанная денежная сумма», — сообщили в СУ СКР по региону.

Депутат арестован. 



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