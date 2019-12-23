Лавров жестко ответил на «санкции из ада»

Министр объяснил, что угрозы США не впечатляют Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ ответит на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемых «санкций из ада», одобренных комитетом сената США. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Лавров.

При этом российский министр назвал действия американских парламентариев «безрассудными» и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

Лавров подчеркнул, что сам президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео хотят развивать торговые отношения с Россией. «Это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего, Демократической партии я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — отметил он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров резко высказался о новых санкциях США против России

Отметим, что под пресловутыми «санкциями из ада» подразумевается законопроект DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). В него, в частности, включены санкции против суверенного долга России, целого ряда банков, инвестиций в энергетические проекты России. Документ, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, был одобрен в комитете сената по международным отношениям.

Санкции в отношении газопроводов были включены в бюджет Пентагона и подписаны президентом Трампом 20 декабря. Так, ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями. В Вашингтоне объяснили, что данные ограничения необходимы, чтобы не допустить еще большей зависимости Европы от российских энергопоставок.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил журналистам, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против «Северного потока —2». Он рассказал, что заявления о «положительных голосах со всех сторон» не соответствуют действительности. Дипломаты из крупных стран ЕС, по словам Цекова, негативно относятся к санкциям со стороны США. Также сенатор напомнил, что Германия высказывает противоположное словам посла США в Берлине мнение.

Ранее США ввели ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Компания Allseas приостановила строительство «Северного потока — 2».

Позднее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие европейские страны благодарны за эти санкции.

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