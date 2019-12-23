«Удивить и не обидеть»: Названы 6 правил выбора подарка на Новый год

Эксперты назвали 6 основных правил хорошего выбора подарка на Новый год. Прежде всего, рекомендуется на первый план поставить эмоции.

Речь идёт о том, что подарок для близкого человека должен сделать его счастливым, вызвать положительный отклик. Речь при этом не идёт о дорогостоящих презентах: даже при наличии малой суммы денег можно всегда найти способ порадовать его. Те же, кто оценивает стоимость подарка, рассматривают дарящего лишь с точки зрения собственной выгоды, предупредили психологи.

Во-вторых, нужно помнить об оригинальности новогоднего сюрприза. Стоит отказаться от идеи покупки таких банальных вещей, как аромосвечи, книги по мотивации, статуэтки и тому подобное. Не рекомендуется дарить товары из «магазинов приколов», так как они могут обидеть человека. К этой категории относятся пепельницы, дезодоранты, наборы для интимных забав. Стоит помнить, что оригинальность не должна граничить с глупостью, чтобы креативность, как говорится, не вылезла боком: в лучшем случае подарок отправится пылиться в дальний угол, в худшем – могут испортиться отношения.



Третий совет – для выбора подходящего подарка нужно наблюдать за увлечениями того, кого хотят порадовать на Новый год, поскольку прямой вопрос «Что ты хочешь на праздник?» часто чреват ответом «Ничего», так как ставит в неловкое положение. Кроме того, презент, о котором человек знает, доставит меньше радости, чем сюрприз.

Также эксперты рекомендуют делать подарки на Новый год в соответствии со степенью общения с человеком (лучшему другу можно преподнести более личный подарок, чем коллеге по работе), презент должен быть символичным (например, девушке с роскошными волосами можно заказать оригинальную заколку или расчёску из натурального дерева) и непривычным (то есть такие, которые человек сам себе «не рискнул» бы приобрести).

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