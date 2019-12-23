Apple в РФ пока не удалось пройти процедуру активации чипа U1 в iPhone 11

Как известно, корпорации Apple не удалось пройти процедуру активации чипа U1 для смартфонов линейки iPhone 11 на территории РФ. Как оказалось, американским производителям отказались предоставлять частоты, на которых функционирует устройство.

Стоит напомнить, что благодаря чипу U1 в высокоскоростных девайсах появляется возможность передачи данных с устройства на устройство. К примеру, на расстоянии не более 3-х метров скорость передачи равна 480 Мбит/с, при 10 метрах этот показатель значительно снижается, но все равно остается внушительным – около 110 Мбит/с. Более того, для передачи нужного файла можно не искать получателя в списке, а лишь навести на нужный смартфон.

Для передачи информации необходимо использовать частоту в диапазоне 6 ГГц. Тем не менее, в Роскомнадзоре решили отказать «яблочной» корпорации в предоставлении данных частот. По мнению российских специалистов, зарубежным разработчикам необходимо дополнительно исследовать работу вышеназванного чипа.

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