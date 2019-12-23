Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в 2020 году

Корпорация Xiaomi планирует вывести смартфон Pocophone F2 на мировой рынок уже в 2020 году. Напомним, что первая генерация девайсов была очень хороша оценена критиками во многом из-за хорошей производительности и фирменной оболочки ОС.
Премьера Pocophone F2 состоялась в прошлом году. Покупателей сразу же привлекла цена и неплохие технические характеристики, некоторое время устройство было даже бестселлером компании, но теперь разработчики задумались над созданием преемника. По словам руководителя Pocophone Global Элвина Це, на данный момент Poco определенно нельзя недооценивать. «В 2020 году общественность точно узнает больше подробностей о новинке. Именно успех первого поколения позволил бренду начать работу над созданием нового девайса», — отметил Це.
Зарубежные инсайдеры тоже подтвердили эту информацию, добавив, что, скорее всего, Pocophone F2 оснастят классическим безрамочным дисплеем и тройным модулем камеры. Среди других возможных характеристик – чипсет среднего класса, мощность которого компенсирует адаптивная оболочка ОС Android.
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