Кот Мостик «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста

Кот по кличке Мостик первым «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста, которую в понедельник откроет президент Владимир Путин.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Мостик прогуливается по железнодорожному полотну и, кажется, остается доволен увиденным.
В понедельник президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут следовать поезда с материковой части РФ на полуостров и обратно.
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британская торговая сеть Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой после того, как на рождественской открытке обнаружили письмо заключенного, рассказавшего о принудительном труде. Об этом пишет BBC. В Tesco заявили, что шокированы подозрениями в отношении своего поставщика. Предприятие будет проверено, и если подозрения подтвердятся, Tesco откажется от сотрудничества с ним. Открытку обнаружила шестилетняя Флоренс Уиддиком, она купила ее в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего / 15 декабря
- РБК: Москва, Киев и Донбасс согласовали обмен пленными / 27 ноября
- Автоновости: В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость / 7 ноября
- NDR — в Германии построят самый большой ледокол — и отправят в Россию / 30 ноября
- Президент Сербии рассказал о мечтах об С-400 / 25 октября
- ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией для решения личных вопросов / 9 декабря
- Полуголый подросток убирал снег с козырька и заинтересовал следователей / 25 ноября
- Сирийский Т-72 выдержал попадание мощной противотанковой ракеты / 29 октября