Кот Мостик «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста

Кот по кличке Мостик первым «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста, которую в понедельник откроет президент Владимир Путин.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Мостик прогуливается по железнодорожному полотну и, кажется, остается доволен увиденным.

В понедельник президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут следовать поезда с материковой части РФ на полуостров и обратно.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская торговая сеть Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой после того, как на рождественской открытке обнаружили письмо заключенного, рассказавшего о принудительном труде. Об этом пишет BBC. В Tesco заявили, что шокированы подозрениями в отношении своего поставщика. Предприятие будет проверено, и если подозрения подтвердятся, Tesco откажется от сотрудничества с ним. Открытку обнаружила шестилетняя Флоренс Уиддиком, она купила ее в […]