Кремлевский спец-Гамлет. Путинская стабильность превратилась в кладбищенскую

23.12.2019, 7:57, Разное

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Последнее: Звезда рассказала, что в последнее время многие актеры жалуются на то, что им очень тяжело работать в этой сфере. Ди Каприо с этой точкой зрения абсолютно не согласен. «Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем», – подчеркнул Ди Каприо. По словам знаменитости, жизнь сама предоставляет возможность, когда ты к этому […]

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