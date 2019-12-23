Власть силовиков безусловно справится с позавчерашним инцидентом возле Лубянки, несмотря на очевидный огромный репутационный ущерб.
Но что характерно? Из появляющихся скудных данных о стрелке выясняется, что он юрист, какой-никакой, ЧОПовец, любитель стрельбы, поклонник или сторонник НОДа и все такое. Спецслужбы уж постараются найти еще что-нибудь интересное, или скрыть при необходимости что-то.
Но чего мы не видим точно? Человек не протестовал мирно до этого и не выходил с пикетами, как #КонстантинКотов, не писал сомнительных твитов, как #Синица, не вел видео-блог с рассказами о мирном протесте, как #ЕгорЖуков.
Он даже, кто бы мог подумать, ни разу не бросался стаканчиками в росгвардейцев, или, о боже, бутылками и камнями.
И вот это сейчас самое страшное для огромной силовой корпорации, которая убедила президента и администрацию в том, что она действует правильно, превентивно и эффективно.
— Аресты оппозиционеров на выходе из подъезда
— Огромные штрафы
— Рекордные скорости расследований
— Чудовищные наказания за мирные акции
— Фактический разгон СПЧ
Как все было красиво, по их мнению.
А одинокого стрелка в самом центра, рядом с офисом самого главного силового ведомства, в шаговой близости от первых лиц страны, да еще в какой день, не могли нейтрализовать 30 минут!
Даже невозможно представить, что сейчас творится в кабинетах и коридорах с красными коврами и портретами
Алхас Абгаджава
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