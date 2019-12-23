Прерванный поток

Одним движением пера в ночь на субботу ( по европейскому времени) президент Трамп остановил Северный поток-2 всего в ста километрах от немецкого берега.

Трубоукладчик, швейцарская Allseas, прекратила работы уже через несколько минут после того, как стало известно, что Трамп подписал документ, вводящий санкции против этой компании.

Оба ее крановых судна — гигантский „Pioneering Spirit“, прокладывающий 5 км труб в сутки, и «Soliter» ( фото), опускающий на дно по 3 км трубы за 24 часа,- мгновенно сбросили концы в воду.

Ничего страшного, такое бывает во время сильных штормов, утверждают эксперты. Когда наступит штиль, концы труб можно поднять краном и продолжить укладку.

Вопрос всего один: когда закончится шторм, разметавший Поток?

Теоретически Россия сможет продолжить работы и сама.

Для этого придется перебросить с Дальнего Востока небольшой трубоукладчик «Академик Черский». Идти ему к немецким берегам месяц. И потом еще, наверное, месяца три-четыре вести первую нитку Потока к суше ( 100 км) и где-то около 10 месяцев вторую.

Даже если «Черский» и справится с заданием ( пока это все — теория), даты запуска газопровода отодвинутся на неопределенный срок. А к этому времени могут и перемениться взгляды немецких властей, особенно если президент Трамп будет переизбран.

И тогда газопроводу, чтобы выбраться на сушу, придется совершить не меньше эволюционных шагов, чем нашим далеким морским предкам.

Прежде всего — подчиниться воле Брюсселя, от которой Северный поток-2 так долго, тщательно и безрезультатно пыталась уберечь канцлер Меркель и правящая коалиция.

Случившееся в ночь на субботу вообще-то больше, чем обрыв газопровода. Это зримый знак той мощи, которая сосредоточена в руках президента США.

Можно сколько угодно измываться над самим Трампом, рассказывать байки о его скором отстранении от власти, хихикать над его твитами и даже угрожать в Бундестаге ответными санкциями, но когда доходит до дела, не оказывается силы, способной противостоять его воле. По крайней мере в Европе.

В связи с этим возникают вопросы: правильную ли сторону выбрала Германия в споре о Потоке? И в чем был смысл этого противостояния?

Борис Фельдман

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