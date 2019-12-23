Курс гривны к доллару укрепился до 23,29 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 декабря.
Курс гривны к доллару США укрепился на восемь копеек: с 23,37 грн/$ до 23,29 грн/$.
Курс гривны к евро повысился на 13 копеек: с 25,98 грн/€ до 25,85 грн/€.
Курс гривны по отношению к российскому рублю укрепился с 3,74 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Официальное число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 19 человек. Об этом 23 декабря сообщило со ссылкой на местную полицию агентство Xinhua. В частности, 19-й пострадавший от извержения на необитаемом острове скончался во второй половине дня 22 декабря в больнице новозеландского города Окленд. Спасатели пока не могут найти […]
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