Курс гривны к доллару укрепился до 23,29 грн/$

23.12.2019, 7:54, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на восемь копеек: с 23,37 грн/$ до 23,29 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 13 копеек: с 25,98 грн/€ до 25,85 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю укрепился с 3,74 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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