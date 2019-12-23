«Витас, ты ли это?»: Волочкова в новом образе устроила переполох

Известная балерина призналась, что с нетерпением ждет предстоящего праздника. «Стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям», – поделилась с поклонниками Анастасия Волочкова.
Свое сообщение артистка сопроводила снимком, на котором она позирует на фоне белого камина и новогодней елки. Для снимка звезда примерила блестящий костюм, расшитый пайетками. На голове звезды можно заменить необычный убор с острыми иголками.
Яркий образ вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Многие признались, что не сразу узнали Анастасию Волочкову на фотографии. «Витас? Ты ли это?», – поинтересовался один из подписчиков. «Тоже так подумал сначала», – согласился с ним другой комментатор.
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