В Нижегородской области появился баннер с изображением Сталина и надписью «I’ll be back»

В городе Балахна Нижегородской области на одном из домов разместили баннер с изображением Сталина в образе «Терминатора». О новом плакате с надписью «I’ll be back» рассказали в паблике «Типичный Нижний Новгород» в «Вконтакте».
Новый баннер со Сталиным. Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород»/ «ВКонтакте»
Участники сообщества предположили, что баннер разместили в связи со 140-летием со дня рождения Сталина.
Ранее к этой дате приурочили открытие еще нескольких памятников советскому вождю. Так, в Волгограде рядом с местным обкомом партии КПРФ открыли бюст Сталина; также памятник ему появился и в рыбном порте Магадана.
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Источник: Новая газета
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