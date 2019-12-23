Символом 2019 года сочли «драку» Зеленского с Трампом на Красной площади

Журнал The Week опубликовал обложку свежего номера, на которой изобразил людей, олицетворяющих уходящий год.
Как передает РЕН ТВ, на переднем плане журнал изобразил президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося выхватить боеголовку у американского лидера Дональда Трампа. При этом действие происходит на Красной площади.
Авторы явно намекают на к «украинскоме дело» и заморозку военной помощи Киеву. Поблизости находится Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа, который оказался под прицелом, и Грета Тунберг.
Журнал появится в продаже на территории США и Великобритании 27 декабря. Обложка доступна по ссылке.
Напомним, в субботу представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине.
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