В Сети восхитились восстановленной ГАЗ-21 «Волгой» в полмиллиона рублей

23.12.2019, 7:04, Разное

Неизвестные мастера автодела преобразили старую «Волгу» ГАЗ-21. Пользователей интернета привел в восторг внешний вид обновленной раритетной машины, которую оценили в полмиллиона рублей.
Мастера, опубликовавшие изображения переработанной машины, утверждают, что потратили на рестайлинг просто огромную сумму в 500 тысяч рублей. Однако и эти деньги, уверены как сами восстановители, так и пользователи интернета, не жалко отдать за подобное чудо техники. Старая ГАЗ-21 «Волга» третьего поколения сейчас абсолютный раритет, которую не часто встретишь в гараже. В руки мастеров реставрации автотехники она попала с многочисленными поломками и неполадками.

В транспортном средстве были проржавевшие диски колес, хромированное покрытие деталей облезло, а все крылья были и вовсе собраны из других моделей и не подходили по цвету. Также в авто не было решетки радиатора и бампера спереди, а антенна была сломана. Существовали большие сомнения, что такой автомобиль вообще можно будет отремонтировать. Однако народные умельцы полностью заменили все внутренние детали, сидения и панель приборов. Также были отполированы элементы оформления внутри салона, как пластиковые, так и из металла.

Изъеденный ржавчиной отсек двигателя с пробитыми бачками для жидкостей также был полностью заменен на новый. Результатом кропотливой работы стал вполне рабочий и нестандартно стильный автомобиль. Специалисты, сделавшие уникальный редизайн, разместили снимки своего творения в Сети. Публикация мгновенно привлекла внимание как автолюбителей, так и профессионалов автосферы. Большинство комментаторов согласились, что за подобное транспортное средство действительно не жалко потратить даже 500 тысяч.



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