Минус Ту-22М3

Совковые времена. Один из автопарков получил несколько автомобилей «Колхида», произведенных на заводе в Кутаиси. Буквально за неделю все они вышли из строя. Начальник автопарка решил поехать на завод и разобраться на месте.

Приехал. Его встретили, привезли к директору завода. Там уже накрыт стол, шашлык, вино, сулугуни, хачапури, сациви, как положено. Выпили, закусили и пошли на перекур, а заодно и поговорить.

Завгар жалуется, мол поломались все машины, бракованные. Директор завода говорит, что все работало, когда они собрали и не могло за неделю выйти из строя. В общем, никак не могут понять, что же такое происходит и тогда директор спрашивает:

-Слушай, дорогой, а что вы возите этими машинами?

-Лесорубы в долине валят лес, огромные сосны, грузят на машины и они везут его наверх, к деревообрабатывающему заводу…

-Э, дорогой, мы делали эти машины, чтобы с гор вниз возить мандарины!

Старый совковый анекдот

В Астраханской области, вынужденно приземлился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Как сообщают источники, во время планового полета у него отказал один из двух двигателей и потому было принято решение садить его аварийно. Кроме того, МО РФ сообщило, что оружия на борту самолета не было.

В общем, ничего другого официальные источники рассказать и не могли, но тут стоит понимать, что речь идет об одном из самолетов, которые базируются на авиабазе, расположенной вблизи города Энгельс, Саратовской области, что совсем недалеко от места вынужденной посадки.

А это значит, что посадка была очень вынужденной. Видимо, характер повреждения был таким, что на одном двигателе он уже мог и не дотянуть до базы, а вернее, не было гарантии того, что не откажет и второй двигатель.

Судя по тому, что место посадки было совершенно не подходящим и на видео видно, что самолет сначала сошел на грунт, а потом ушел в лес, то дело было дрянь совсем, и скорее всего, восстанавливать его уж не станут, поскольку на последних секундах видно, как высоко вверх полетели обломки. А это значит, что скорость столкновения с деревьями было слишком высокой, чтобы отделаться легким испугом.

Но раз все так плохо, то проще было направить самолет в пустынную местность, которых там достаточно много или в Каспийское море, а экипаж мог катапультироваться.

Вместо этого экипаж, находясь в передней части самолета, которая безусловно пострадает от столкновения с деревьями, посадил самолет и оставался в нем до конца. Это может быть обусловлено только наличием внутри самолета не просто оружия, а серьезного оружия.

Как отмечают наблюдатели, этот тип самолетов стал одним из самых падающих в последнее время. Еще и года не прошло, как подобный же аэроплан грохнулся под Мурманском, и это лишь последние происшествия с этим типом самолетов.

Это говорит о том, что самолеты пересекли черту своих возможностей и устарели морально и физически. То есть, на стадии проектирования в их конструкцию не закладывалась возможность такой долгой эксплуатации и адекватной модернизации.

А с учетом знаменитого качества сборки, присущей как совку, так и РФ, 50+ лет эксплуатации таких систем стали просто запредельным сроком и они рассыпаются. И вот на всем этом российские военные возят ядерное оружие вдоль границ стран НАТО.

Собственно говоря, вопрос о том, когда какое-то летучее чудо грохнется с ядерным или термоядерным боеприпасом у берегов Норвегии, Англии или другой страны с береговой линией, не просто открыт, а стоит в режиме обратного отсчета.

Кстати, эти летающие проблемы принадлежат стране, которая вдоль этих же берегов тянет свои трубы.

Просто будет очень интересно посмотреть, что они расскажут об экологии, когда очередной Ту-22 нырнет у северного побережья Франции например?

Так ли Макрон будет топить за трубы и демонстрировать обнимашки с дедом или все же что-то изменится?

Линия Обороны

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