Китай объявил о снижении пошлин на импортные товары

С 1 января Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции, сообщил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета страны.

Такой шаг Пекин объяснил ростом спроса на иностранную продукцию в Китае. Власти страны хотят расширить импорт и усилить «потенциал по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа».

Сообщается, что пошлины «станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования», передает ТАСС.

В список товаров, на которые снизят пошлины, входят продовольственные товары, продукция добывающих отраслей и химической промышленности, нефтепродукты.

Так, на авиационный керосин пошлины упадут с 9% до нулевой отметки, на дизельное топливо – 6% до 1%, на одежду и ковры – с 6% до 5%.

Пошлины снизят на промышленное, телевизионное и специализированное оборудование, оптические приборы и некоторые виды тракторов, электрогенераторы, телекоммуникационное оборудование и оргтехнику.

В 2020 году ожидается еще большее снижение пошлин на продукцию более чем 20 государств и территорий. Речь идет о странах, с которыми Китай договорился о снятии взаимных торговых ограничений. В их число входят Австралия, Грузия, Исландия, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сингапур, Швейцария, Чили, государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, Китай также обнародовал первую часть второго списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Данная мера вступит в силу 26 декабря и будет действовать один год.

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