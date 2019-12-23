Германия выразила уверенность в успехе «Северного потока – 2»

Немецкое правительство не сомневается в успешном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.

Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги Германии сообщает, что позиция Берлина по отношению к проекту не изменилась. Кроме того, компания Nord Stream 2 дала понять, что планирует завершить проект как можно быстрее, передает РИА «Новости».

Bild сообщает, что за несколько часов до утверждения новых санкций Вашингтоном МИД Германии направил американским властям послание, в котором подчеркнул договоренность Москвы и Киева о транзите газа. Берлин назвал санкции против «Северного потока – 2» нецелесообразными, передает ТАСС.

Источник Bild утверждает, что американские санкции «поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России». Именно с этим связывают готовность Газпрома выполнить решение Стокгольмского арбитража по выплате Киеву 2,9 млрд долларов. Источник утверждает, что в Газпроме «никогда бы не согласились на реализацию вердикта», если бы США не ввели новые санкции.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «СП-2», объявила о приостановке строительства.





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