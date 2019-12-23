Птицы или санкции

Что больше мешает завершению строительства «Северного потока — 2»?

Уже очевидно, что газопровод «Северный поток — 2», связывающий Россию с европейскими странами по дну Балтийского моря, не будет завершен вовремя, то есть до 1 января Нового года. На днях оператор проекта Nord Stream 2 запросил у Германии разрешение продлить сроки строительства на зимние и весенние месяцы. Пока Германия не ответила на запрос, но против уже выступили экологи: строительство должно проходить на том участке, где с января по март зимуют сотни тысяч водоплавающих птиц. Впрочем, сейчас главная проблема Nord Stream 2 — не птицы, а Конгресс США, который на прошлой неделе утвердил санкции для европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Документ уже одобрил Сенат, а в ближайшие дни его должен подписать Дональд Трамп, который уже заявил, что готов сделать это незамедлительно.

Главный вопрос в том, кто успеет быстрее: РФ — закончить проект или США — ввести санкции, которые могут осложнить его завершение.

В компании Nord Stream 2 во вторник заявили, что «не намерены спекулировать» на тему сроков окончания строительства. При этом отметили, что планируют достроить газопровод в течение нескольких месяцев, то есть позже изначально намеченной даты.

Ранее срыв дедлайна в компании объясняли задержкой с разрешением от Дании. Дания стала последней страной, которая согласовала строительство газопровода в своих территориальных водах. Первую заявку в Датское энергетическое агентство Nord Stream 2 подала еще в 2017 году, но разрешение Дания выдала лишь 31 октября с.г. Датчане объяснили задержку необходимостью консультаций внутри страны и на международном уровне из-за возможного воздействия проекта на окружающую среду.

Теперь компании Nord Stream 2 нужно получить разрешение от Германии, чтобы продлить работы на несколько месяцев. Против выступают немецкие экологи. В интервью Deutsche Welle эколог Ким Детлофф отметил, что при этом пострадают перелетные птицы: «Участок трубопровода, который сейчас строится, находится в зоне Европейского птичьего заповедника.

В ближайшие несколько месяцев туда прилетит более миллиона морских птиц. Именно поэтому изначально планировалось завершить строительство газопровода к концу декабря».

Пока Германия не определилась с ответом компании Nord Stream 2. И это понятно: с одной стороны, сложно игнорировать аргументы экологов, с другой — Германия в связи с последними новостями из США очень заинтересована в том, чтобы строительство завершилось как можно скорее.

На прошлой неделе Конгресс США утвердил оборонный бюджет на следующий год, а во вторник его согласовал сенат. В документе прописана «защита европейской энергетической безопасности с помощью санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Как именно будет работать механизм санкций, не сказано. Но уже понятно, что они коснутся европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода, среди которых есть и немецкие фирмы. Объясняя суть этих санкций, глава комиссии Сената США по международным отношениям Джим Риш выразил надежду, что это заставит компании отказаться от дальнейшего участия в проекте. «Это будет стоить им дорого, — отметил он. — Думаю, россиянам придется искать другие способы сделать это (закончить строительство)».

В СМИ уже появилась информация, что швейцарская строительная компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока — 2», думает о выходе из проекта. Впрочем, в самой компании эти слухи не подтверждают, но и не опровергают. «Мы тщательно следим за развитием ситуации, — сказали «Новой газете» в Allseas. — Пока мы не можем спекулировать на тему возможных санкций».

Решение американского Конгресса сразу же прокомментировал российский МИД. Замминистра иностранных дел Александр Грушко назвал его ожидаемым.

«Направленность абсолютно очевидна — получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей».

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Недовольны решением США и в Германии. Для нее газопровод важен: во-первых, он позволит ей стать газовым хабом в Европе, во-вторых, среди инвесторов и подрядчиков проекта есть немецкие компании, которые теперь под ударом. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал санкции вмешательством во внутренние дела страны. «Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем иностранную интервенцию и экстерриториальные санкции».

Мария Епифанова

«Новая газета»

Источник: Новая газета

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