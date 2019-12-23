Эксперты рассказали, какие традиции потеряли свою актуальность в современном мире

Существует большое количество негласных правил и традиций, которым следовало не одно поколение людей. Эксперты рассказали, какие из них потеряли свою актуальность в современном мире.

Первое распространённое негласное правило среди людей старшего поколения- заводить детей сразу после свадьбы. Однако для молодёжи это не очень актуально, ведь они хотят какое-то время пожить «для себя», построить карьеру и начать зарабатывать достаточно денег для того, чтобы обеспечить малышу достойное будущее. Дети способны полностью изменить жизнь своих родителей, поэтому для того, чтобы подготовиться к их появлению, необходимо время.

Проводить смотрины ребенка — старинная традиция, которая сейчас не пользуется такой популярностью среди молодых родителей. Ранее было принято показывать малыша всем родственникам и друзьям, но современные люди осознают: смотрины – сильный стресс для их ребенка, поэтому первые месяцы стараются подобное не практиковать.

Некоторые молодожёны отказываются от традиции ношения обручальных колец. У старшего поколения этот факт вызывает негодование и огромное количество вопросов о разладе в молодой семье. В действительности же, обручальные кольца иногда просто доставляют дискомфорт их обладателям. Например, от них могут отекать пальцы или они мешают в процессе физической работы.

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