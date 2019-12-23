Страшный и волосатый: голый Михаил Шуфутинский вызвал оторопь

Исполнитель

опубликовал в своем «Инстаграме» видео из бассейна. Где именно находится, певец

не уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране.

«Предпраздничные

дни! А как проводите их вы?», – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакция

поклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикация

звезды, и они пожелали артисту отличного отдыха.

«Михаил, отдыхаете отлично! Глаз радуется

смотря на вас», «Какая прелесть!», —

высказались фолловеры Михаила Шуфутинского. Однако нашлись и те, у кого вид

певца вызвал оторопь. «Ой, какие мы страшненькие и волосатенькие», – прокомментировала видео знаменитости одна из

подписчиц.

Отметим, в свой 71

год Михаил Шуфутинский находится в отличной творческой и физической форме. Певец

востребован и имеет огромную армию поклонников. За его публикациями в «Инстаграм»

следят 98 тысяч подписчиков.

Напомним,

ранее Михаил Шуфутинский представил публике свою новую избранницу. Это

произошло на банкете в честь главной музыкальной премии страны «Виктория». По этому случаю был дан

грандиозный банкет. На гала-ужине исполнитель появился с девушкой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье, Дмитрия. По слухам, ей нет и 22-х лет.

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