Страшный и волосатый: голый Михаил Шуфутинский вызвал оторопь

Исполнитель
опубликовал в своем «Инстаграме» видео из бассейна. Где именно находится, певец
не уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране.
«Предпраздничные
дни! А как проводите их вы?», – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакция
поклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикация
звезды, и они пожелали артисту отличного отдыха.
«Михаил, отдыхаете отлично! Глаз радуется
смотря на вас», «Какая прелесть!», —
высказались фолловеры Михаила Шуфутинского. Однако нашлись и те, у кого вид
певца вызвал оторопь. «Ой, какие мы страшненькие и волосатенькие», – прокомментировала видео знаменитости одна из
подписчиц.
Отметим, в свой 71
год Михаил Шуфутинский находится в отличной творческой и физической форме. Певец
востребован и имеет огромную армию поклонников. За его публикациями в «Инстаграм»
следят 98 тысяч подписчиков.
Напомним,
ранее Михаил Шуфутинский представил публике свою новую избранницу. Это
произошло на банкете в честь главной музыкальной премии страны «Виктория». По этому случаю был дан
грандиозный банкет. На гала-ужине исполнитель появился с девушкой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье, Дмитрия. По слухам, ей нет и 22-х лет.
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