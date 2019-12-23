Мнение: Рутина

23.12.2019, 5:40, Разное

Разгромленный всеми ИГИЛ в Сирии чувствует себя вполне сносно. На днях боевикам удалось захватить городок и месторождение Арак неподалеку от Пальмиры и перерезать трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Сегодня агентство Амак (и его русское подразделение Иршад) опубликовали сообщение о засаде в провинции Дераа, где были убиты два российских военных. Было опубликовано фото оружия, которое по утверждению боевиков принадлежало убитым.

К счастью, война в Сирии уже давно не интересует глубинный народ в России, и телевизор давно не призывает снять последнюю рубаху, которую еще не ободрали друзья Путина, чтобы помочь Асаду. А потому тема потерь никакого интереса уже не вызывает, министерству обороны не нужно напрягаться, чтобы опровергать любую информацию на этот счет.

Источник: Эль Мюрид



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