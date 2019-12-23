Армия Хафтара продлила срок ультиматума и пригрозила сбивать самолеты с оружием

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продлевает срок ультиматума силам Правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Файез Сарадж, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Силы ПНС должны покинуть города Триполи и Сирт. Аль-Мисмари сообщил, что в Мисрате просили отложить выход на одну неделю, но «генеральное командование объявляет о продлении отсрочки еще только на три дня», передает РИА «Новости».

20 декабря Ливийская национальная армия потребовала от вооруженных формирований, поддерживающих правительство Сараджа, в течение 72 часов покинуть Триполи и Сирт.

ЛНА сообщила, что отследила Boeing 747-412, который прилетел в Ливию из Стамбула. Армия Хафтара считает, что самолет привез военную технику. Аль-Мисмари сообщил, что если подобные перевозки продолжатся, ЛНА начнет «сбивать любые самолеты» с оружием на борту.

Представитель ЛНА подчеркнул, что «гражданский статус воздушного судна аннулируется, если оно используется в военных целях».

Напомним, в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны противников Хафтара.





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