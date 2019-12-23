Армия Хафтара продлила срок ультиматума и пригрозила сбивать самолеты с оружием

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продлевает срок ультиматума силам Правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Файез Сарадж, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Силы ПНС должны покинуть города Триполи и Сирт. Аль-Мисмари сообщил, что в Мисрате просили отложить выход на одну неделю, но «генеральное командование объявляет о продлении отсрочки еще только на три дня», передает РИА «Новости».
20 декабря Ливийская национальная армия потребовала от вооруженных формирований, поддерживающих правительство Сараджа, в течение 72 часов покинуть Триполи и Сирт.
ЛНА сообщила, что отследила Boeing 747-412, который прилетел в Ливию из Стамбула. Армия Хафтара считает, что самолет привез военную технику. Аль-Мисмари сообщил, что если подобные перевозки продолжатся, ЛНА начнет «сбивать любые самолеты» с оружием на борту.
Представитель ЛНА подчеркнул, что «гражданский статус воздушного судна аннулируется, если оно используется в военных целях».
Напомним, в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны противников Хафтара.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время рулежки в аэропорту Кирова, рассказал представитель экстренных служб региона. «При разворачивании на рулежной полосе самолет выехал стойкой шасси на грунт. Никто не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости». Обстоятельства инцидента выясняются. Он сообщил также, что самолет при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу, пассажиры доставлены в аэропорт. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Импорт электроэнергии из России ставит под угрозу присоединение Украины к европейской энергосистеме – эксперт / 24 октября
- Захарова назвала политику противников Мадуро «построенной на фейках» / 28 ноября
- «Одежда с принтами». Адвокат подверг сомнению доказательства полиции о причастности Антоненко к убийству Шеремета / 23 декабря
- «Прогресс МС-12» отстыковался от МКС / 29 ноября
- ООН назвала главные причины высокой смертности на дорогах в России / 17 ноября
- В Китае из-за взрыва на нефтедобывающем заводе погибли пять человек / 28 октября
- Мнения: В Южной Америке взорвался политический вулкан / 4 декабря
- Кучеренко назвал Геруса «гендиректором энергорынка» / 12 декабря