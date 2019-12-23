Магазинный вор ударил сотрудника Генпрокуратуры ножом в Москве

В столичном магазине сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом после того, как сделал замечание покупателю, который прятал продукты, сообщил источник в правоохранительных органах.
Старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что покупатель, который совершал противоправные действия, напал с ножом на мужчину, сделавшему ему замечание.
Пострадавший получил удар ножом в ногу. Его личность Иванова не уточнила, передает РИА «Новости».
Нападавший задержан. Открыто уголовное дело о разбое.
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Последнее: В столичном магазине сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом после того, как сделал замечание покупателю, который прятал продукты, сообщил источник в правоохранительных органах. Старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила, что покупатель, который совершал противоправные действия, напал с ножом на мужчину, сделавшему ему замечание. Пострадавший получил удар ножом в ногу. Его личность […]
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