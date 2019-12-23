Ученые не могут объяснить происхождение артефактов на дне океана

23.12.2019, 5:04, Разное

Несмотря на большое количество открытий под поверхностью океана, исследователи до сих пор не получили ответы на свои вопросы. Они не могут объяснить происхождение артефактов, которым были даны названия.
Рядом с Багамскими островами расположилась подводная дорога, уходящая на большую глубину. Бимини внешне напоминает аналоги, сделанные людьми, вот только в древности мастера не имели современных технологий, позволяющих им идеально обработать камни. Пока специалисты называют это чудо неудобным образованием, противоречащим науке.

В Японии были найдены похожие структуры, уходящие в пучину океана от материка. Все они настолько четкие и ровные, что версия о природных образованиях отпала, вот только исследователи пока не рискуют говорить о внеземных помощниках или цивилизациях, опередивших свое время.



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Последнее: Несмотря на большое количество открытий под поверхностью океана, исследователи до сих пор не получили ответы на свои вопросы. Они не могут объяснить происхождение артефактов, которым были даны названия. Рядом с Багамскими островами расположилась подводная дорога, уходящая на большую глубину. Бимини внешне напоминает аналоги, сделанные людьми, вот только в древности мастера не имели современных технологий, позволяющих […]

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