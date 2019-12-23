Ученые не могут объяснить происхождение артефактов на дне океана

Несмотря на большое количество открытий под поверхностью океана, исследователи до сих пор не получили ответы на свои вопросы. Они не могут объяснить происхождение артефактов, которым были даны названия.
Рядом с Багамскими островами расположилась подводная дорога, уходящая на большую глубину. Бимини внешне напоминает аналоги, сделанные людьми, вот только в древности мастера не имели современных технологий, позволяющих им идеально обработать камни. Пока специалисты называют это чудо неудобным образованием, противоречащим науке.
В Японии были найдены похожие структуры, уходящие в пучину океана от материка. Все они настолько четкие и ровные, что версия о природных образованиях отпала, вот только исследователи пока не рискуют говорить о внеземных помощниках или цивилизациях, опередивших свое время.
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Последнее: Несмотря на большое количество открытий под поверхностью океана, исследователи до сих пор не получили ответы на свои вопросы. Они не могут объяснить происхождение артефактов, которым были даны названия. Рядом с Багамскими островами расположилась подводная дорога, уходящая на большую глубину. Бимини внешне напоминает аналоги, сделанные людьми, вот только в древности мастера не имели современных технологий, позволяющих […]
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