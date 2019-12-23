Греция выдачей Винника решила купить поддержку Трампа в конфликте с Турцией

Греция решила выдать россиянина Александра Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в конфликте с Турцией, пишут греческие СМИ.

News247.gr предполагает, что решение Греции «окажет позитивное влияние на Дональда Трампа» и позволит «сохранить более позитивную позицию» Вашингтона по «греко-турецким отношениям».

Издание напоминает, что Анкара уже договорилась с «ливийским правительством о разграничении ИЭЗ двух стран», передает РИА «Новости».

7 января глава американского государства Дональд Трамп примет греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Белом доме.

Как следует из решения министерства юстиции Греции Винника сначала должны выдать во Францию. После окончания судебных действий французские власти должны будут вернуть Винника в Грецию. Его выдадут в США, откуда после суда «в условиях безопасности» россиянина опять вернут в Грецию, чтобы передать для суда российским властям, передает ТАСС.

Не исключено, что французы откажутся забирать Винника из Греции. Европейский ордер на выдачу россиянина на данный момент уже утратил силу. Так что его могут отправить напрямую в США.

Напомним, министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. После этого россиянин начал голодовку в знак протеста. Адвокат Винника Тимофей Мусатов считает, что «французы не приедут и даже не собирались», речь идет о «заранее подготовленной выдаче в Соединенные Штаты».





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