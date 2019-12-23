Мнение: Сталин и биткоины

В старинной Балахне, получившей статус города еще в 1536 году, и в котором сегодня проживает чуть меньше 50 тыс. человек, на минувшей недели произошли два знаковых события.
На фасаде одного из жилых домов появился баннер с изображением Сталина в образе Терминатора.
А на местной птицефабрике запустили фабрику по майнингу криптовалюты.
Мне даже не интересно, получили ли разрешения-согласования местных властей и жителей осчастливленного баннером дома, инициаторы вывешивая Сталина-Терминатора?
Куда больше мне интересно, как в головах жителей старинной Балахны уживаются Сталин и биткоины?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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