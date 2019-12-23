Мнение: Сталин и биткоины

23.12.2019, 4:07, Разное

В старинной Балахне, получившей статус города еще в 1536 году, и в котором сегодня проживает чуть меньше 50 тыс. человек, на минувшей недели произошли два знаковых события.

На фасаде одного из жилых домов появился баннер с изображением Сталина в образе Терминатора.

А на местной птицефабрике запустили фабрику по майнингу криптовалюты.

Мне даже не интересно, получили ли разрешения-согласования местных властей и жителей осчастливленного баннером дома, инициаторы вывешивая Сталина-Терминатора?

Куда больше мне интересно, как в головах жителей старинной Балахны уживаются Сталин и биткоины?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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