Названы 6 деталей, сразу выдающие русского человека за границей

23.12.2019, 4:04, Разное

Эксперты назвали 6 деталей и особенностей поведения, сразу выдающие русского человека за рубежом. На это может указать даже выбор женщиной купальника для похода на пляж: за границей дамы «почтенного» возраста предпочитают одежду для купания закрытого типа, тогда как россиянки, стремящиеся хорошо загореть, – открытого.
Второй деталью специалисты назвали особенность ношения солнцезащитных очков, а именно в качестве ободка для волос. Третье, что сразу же выдаёт русского человека за границей, – стремление набрать как можно больше еды со шведского стола. Четвёртое, что свойственно туристам из РФ, – употребление супов обязательно с хлебом: у иностранцев имеется обыкновение есть этот продукт со вторыми блюдами.

Несоблюдение дистанции – это ещё одна черта, отличающая русского человека за рубежом от других туристов и от местных жителей. Иностранцам, в отличие от россиян, свойственно чёткое представление о собственном пространстве. В пример можно привести ожидание в очереди: русские люди будут стоять сравнительно близко к другим.

Шестой деталью эксперты назвали ношение женщинами из РФ золотых цепочек с подвесками или крестиками, браслетов, серёг в ушах, большого количества колец на пальцах.



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