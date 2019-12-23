Мнение: Советские фильмы об арт-преступлениях

23.12.2019, 3:50, Разное

Составила список советских фильмов о преступлениях в сфере искусства. Что забыла?

  • Старики-разбойники (1972)

  • Возвращение святого Луки (1971)

  • Следствие ведут знатоки, серия "Подпасок с огурцом" (1979)

  • Ларец Марии Медичи (1981)

  • Джентльмены удачи (1971) — там в начале крадут античный шлем, напоминаю.

  • Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1971)

  • Нежданно-негаданно (1983) — персонаж Татьяны Догилевой наследует квартиру, набитую антиквариатом

  • Достояние республики (1972)

  • И снова Анискин (1978)

  • Кража (1970)  — черно-белый фильм с Олегом Борисовым

  • Черный треугольник (1983). Про ограбление патриаршей ризницы Кремля в 1918 году, исторический детектив

  • Колье Шарлотты (1984). Кирилл Лавров останавливает вывоз украшения за границу

  • Визит к Минотавру (1987). Будем считать, что скрипка Страдивари — тоже произведение искусства, в любом случае явно антиквариат.  (Три другие экранизации романа: 1972; "Ночной визит", Грузия-фильм, 1974; 1987, с Шакуровым и Гафтом, и, наконец, "Следователь Тихонов", 2016)

  • Еще тот же товар Квартет Гварнери (1978)

  • Сицилианская защита (1981) . Абдулов в белом костюме и хрустальная богемская люстра.

  • Каникулы Кроша (1979) — про нэцкэ. Плюс к ним тематически примыкают две другие экранизации Рыбакова, про поиски сокровищ "Кортик" (1973) и "Бронзовая птица"  (1974)

  • Приключения Электроника (1979)

  • Шествие золотых зверей (1978) — Похищен золотой клад, найденный во время археологических раскопок на Царских курганах в Казахстане.

  • Приключения капитана Врунгеля (1981) — Венеру Милосскую украли

На imdb, для удобства пользования

Чего добавить?
Фильмы, снятые после 1991 года, не пишите, пожалуйста.

Интересно, почему до 70-х как-то нету вообще ничего?…

Источник: Шакко



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