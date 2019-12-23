Мнение: Советские фильмы об арт-преступлениях

Составила список советских фильмов о преступлениях в сфере искусства. Что забыла?
- Старики-разбойники (1972)
- Возвращение святого Луки (1971)
- Следствие ведут знатоки, серия "Подпасок с огурцом" (1979)
- Ларец Марии Медичи (1981)
- Джентльмены удачи (1971) — там в начале крадут античный шлем, напоминаю.
- Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1971)
- Нежданно-негаданно (1983) — персонаж Татьяны Догилевой наследует квартиру, набитую антиквариатом
- Достояние республики (1972)
- И снова Анискин (1978)
- Кража (1970) — черно-белый фильм с Олегом Борисовым
- Черный треугольник (1983). Про ограбление патриаршей ризницы Кремля в 1918 году, исторический детектив
- Колье Шарлотты (1984). Кирилл Лавров останавливает вывоз украшения за границу
- Визит к Минотавру (1987). Будем считать, что скрипка Страдивари — тоже произведение искусства, в любом случае явно антиквариат. (Три другие экранизации романа: 1972; "Ночной визит", Грузия-фильм, 1974; 1987, с Шакуровым и Гафтом, и, наконец, "Следователь Тихонов", 2016)
- Еще тот же товар Квартет Гварнери (1978)
- Сицилианская защита (1981) . Абдулов в белом костюме и хрустальная богемская люстра.
- Каникулы Кроша (1979) — про нэцкэ. Плюс к ним тематически примыкают две другие экранизации Рыбакова, про поиски сокровищ "Кортик" (1973) и "Бронзовая птица" (1974)
- Приключения Электроника (1979)
- Шествие золотых зверей (1978) — Похищен золотой клад, найденный во время археологических раскопок на Царских курганах в Казахстане.
- Приключения капитана Врунгеля (1981) — Венеру Милосскую украли
На imdb, для удобства пользования
Чего добавить?
Фильмы, снятые после 1991 года, не пишите, пожалуйста.
Интересно, почему до 70-х как-то нету вообще ничего?…
Источник: Шакко
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