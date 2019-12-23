Мнение: Советские фильмы об арт-преступлениях

Составила список советских фильмов о преступлениях в сфере искусства. Что забыла?

Старики-разбойники (1972)

(1972) Возвращение святого Луки (1971)

(1971) Следствие ведут знатоки, серия "Подпасок с огурцом " (1979)

" (1979) Ларец Марии Медичи (1981)

(1981) Джентльмены удачи (1971) — там в начале крадут античный шлем, напоминаю.

Корона Российской империи, или Снова неуловимые (1971)

(1971) Нежданно-негаданно (1983) — персонаж Татьяны Догилевой наследует квартиру, набитую антиквариатом

(1983) — персонаж Татьяны Догилевой наследует квартиру, набитую антиквариатом Достояние республики (1972)

(1972) И снова Анискин (1978)

(1978) Кража (1970) — черно-белый фильм с Олегом Борисовым

(1970) — черно-белый фильм с Олегом Борисовым Черный треугольник (1983). Про ограбление патриаршей ризницы Кремля в 1918 году, исторический детектив

(1983). Про ограбление патриаршей ризницы Кремля в 1918 году, исторический детектив Колье Шарлотты (1984). Кирилл Лавров останавливает вывоз украшения за границу

(1984). Кирилл Лавров останавливает вывоз украшения за границу Визит к Минотавру (1987). Будем считать, что скрипка Страдивари — тоже произведение искусства, в любом случае явно антиквариат. (Три другие экранизации романа: 1972; "Ночной визит", Грузия-фильм, 1974; 1987, с Шакуровым и Гафтом, и, наконец, "Следователь Тихонов", 2016)

(1987). Будем считать, что скрипка Страдивари — тоже произведение искусства, в любом случае явно антиквариат. (Три другие экранизации романа: 1972; "Ночной визит", Грузия-фильм, 1974; 1987, с Шакуровым и Гафтом, и, наконец, "Следователь Тихонов", 2016) Еще тот же товар Квартет Гварнери (1978)

(1978) Сицилианская защита (1981) . Абдулов в белом костюме и хрустальная богемская люстра.

(1981) . Абдулов в белом костюме и хрустальная богемская люстра. Каникулы Кроша (1979) — про нэцкэ. Плюс к ним тематически примыкают две другие экранизации Рыбакова, про поиски сокровищ " Кортик " (1973) и " Бронзовая птица" (1974)

(1979) — про нэцкэ. Плюс к ним тематически примыкают две другие экранизации Рыбакова, про поиски сокровищ " " (1973) и " (1974) Приключения Электроника (1979)

(1979) Шествие золотых зверей (1978) — Похищен золотой клад, найденный во время археологических раскопок на Царских курганах в Казахстане.

(1978) — Похищен золотой клад, найденный во время археологических раскопок на Царских курганах в Казахстане. Приключения капитана Врунгеля (1981) — Венеру Милосскую украли

На imdb, для удобства пользования

Чего добавить?

Фильмы, снятые после 1991 года, не пишите, пожалуйста.

Интересно, почему до 70-х как-то нету вообще ничего?…

Источник: Шакко

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