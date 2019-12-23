Мнение: Красавица и Чудовище. Разбор задания теста №14

Ну и давайте теперь представим, что творилось у КДЧ и Кирюши. У двух этих Училок, до вмешательства Золушки.

Как Кирюша дошел вот до такой жизни?

Кирюша — рапан в большой короне с очень плохими границами, это понятно.

Он и к Золушке то и дело пытался сверху заходить, отчитывая ее за поведение с Онегиным.

Помните, еще в третьем сезоне, при знакомстве Золушки и Онегина, Кирилл вмешивался и пытался воспитывать Золушку?

Золушка терпела заскоки Кирюши, потому что он был важен ей как оператор, она ценила его работу.

И его заскоки с ней были редки, он держал себя в руках и вываливался из границ не часто.

Потому что СЗ Золушки была очень велика и он ее хорошо рефлексировал, хотя то и дело переоценивал свою СЗ для нее, в короне.

Вот здесь, например, он вывалился из границ в короне, когда Онегин пришел мириться к Золушке на студию. Но Золушка не одернула Кирюшу, поскольку за Онегиным был большой косяк, а Кирюша формально прав, хоть и груб.

Дальше конфликт стал нарастать.

Возможно из-за ощущения своей победы в этом конфликте с Онегиным, Кирюша наехал на него еще и на свадьбе.

Но на свадьбе Золушка его одернула, когда он пытался затеять ссору с Онегиным.

Сначала Кирюша не мог удержать свою Училку и полез давать советы Онегину.

А потом Кирюша стал совсем не прав, поскольку назвал Золушку своей "любимой девушкой" при муже.

Именно так Золушка и ставила Кирюшу на место каждый раз, когда он вываливался из границ. Пиками и ультиматумами.

Кирюша осознавал, что не прав, просил прощения и какое-то время был тихим.

А потом опять.

Не только Золушку и Онегина воспитывал Кирюша, а всех подряд, включая даже вот этих двух мачо на свадьбе.

Мы видим, что Училка Кирюши и его Штурман — могучая парочка багов, которые портят ему жизнь со всех сторон.

И ресурс любви, и секса, и ресурс дружбы, и карьере вредят наверняка. И ресурсу семьи, ведь он не женат, хотя ему 30+, а и женись он, с такими багами можно предсказать дефолт, хорошо если не острый, без драк.

Он прилепился к Золушке намертво из-за своей короны, а доступ к ней имел недолго, только благодаря своему таланту как оператор, очаровавшему ее. Но из-за багов своих и короны не имел с ней никакого шанса.

Возможно за много лет ему пару раз нравились другие девушки, но баги мешали наладить с ними общение, а ЗВ скрывал сам факт, что его отвергали сразу.

И вот появилась КДЧ.

Такой же рапан в такой же большой короне, с такой же большой Училкой и Штурманом как у Кирюши, только очень голодная, с тикающими уже часиками.

Свадьба Золушки во всех ее подружках вызвала приступ острой тоски. Им тоже захотелось личного счастья. В том числе и КДЧ.

И она положила глаз на Кирюшу. Милостиво положила. Дескать, пора мне обратить внимание на скучных-хороших-мальчиков, а не на казанов и хулиганов.

Уже из первого разговора все очевидно.

На Кирюшу КДЧ надела большой колпачок, тройной Стесняши-Бедняши-Глупыши.

Узнав, что он верен Золушке столько лет, КДЧ отрастила корону Спасательницы побольше и ринулась в бой.

И вот к чему это все привело.

Посмотрите, как озлоблен Кирилл. Он ненавидит КДЧ и, кажется, поставил своей целью доказать ей, что она ничтожество.

Почему он не перестанет с ней общаться?

Потому что у него корона и эту корону все время бомбит, когда он видит, что КДЧ его не уважает. Вроде и бегает за ним, но постоянно заходит сверху, постоянно говорит с ним как с дурачком, объясняет ему, почему он не прав, почему он ошибается, что-то доказывает ему, пытается спорить и наставлять.

У Кирюши огромная Училка, у КДЧ такая же. Две Училки скрестили указки как шпаги, но КДЧ в минусе дисбаланса и наполовину рефлексирует это, она осознает, что влюбилась и хотела бы взаимности, а Кирюша в плюсе и хотел бы от КДЧ признания своего превосходства. А она липнет к нему, но все время спорит из-за короны, все время обращается к нему сверху и пытается критиковать. Поэтому все время огребает.

Это порождает яростные конфликты, особенно если оба одинокие, липкие рапаны и нет сил отлепиться друг от друга. А если дисбаланс, то оскорбления сыпятся в одну сторону в основном. В данном случае — к КДЧ.

После скандалов КДЧ все время просит прощения, Кирюша то блокирует ее, то достает из бана, и продолжает общение, сделав перерыв.

Ему кажется каждый раз, что теперь-то она признала его авторитет, а КДЧ все с такой же Училкой, Училка ее никуда не делась.

Что сделала Золушка?

Она не могла КДЧ научить совсем убрать свою Училку, для этого границы КДЧ должны стать хорошими, а это — ее собственная работа.

Золушка просто сказала ей: расскажи про Кайрата и его парня, покажи фотки, а дальше Кирюшу будет бомбить, он будет ругаться и оскорблять геев, потом начнет оскорблять тебя, а ты молчи и грустно слушай, а когда он будет требовать отказать им, пожимай плечами и повторяй такую-то фразу. Сейчас разберемся, какую.

Кто-то писал, что КДЧ надела на себя колпачок. До колпачка КДЧ как до Луны, она всего лишь спрятала большую корону и вела себя приблизительно согласно своей СЗ. Очень маленькой, но все-таки имеющей для Кирюше какую-то важность. Кирюша как всякий рапан присваивает всех, в кого, как ему кажется, он вложил какие-то силы, а на общение с КДЧ он потратил много сил и хотел бы подтверждения своего авторитета. Вот КДЧ не спорила, но согласилась не сразу, немного попыталась защищать геев, чтобы Кирюша почувствовал необходимость взять ситуацию в свои руки. Так включился и его Штурман тоже, кроме Училки.

Ну а Штурману Кирюши КДЧ просто подчинилась. Причем обратите внимание, в чем хитрость Золушки.

КДЧ не пожертвовала ничем. Наоборот Кирюша защитил ее от слива, ведь пускать в дом двух праздных балбесов — это слив. КДЧ согласилась слушаться Кирюшу, когда он был действительно прав, несмотря на грубую форму подачи. Так она не ушла ниже, чем была, наоборот стала немного выше, позволила ему позаботиться о себе и вложиться в себя, без щипцов, спонтанно.

А Кирюша из Штурмана стал превращаться в лошадь-в-короне. Он продиктовал ей сообщение и он захотел обязательно проконтролировать, что ее не смогут уговорить, а ради этого решил даже стать с ней ближе.

Да, Золушка знала, что Кирюшу заденет тема геев и он среагирует бурно. Но на самом деле любая тема задела бы Кирюшу, он везде хочет быть главным и самым умным, его все касается, его от всего бомбит, у таких в интеренте всегда кто-то не прав и надо спасать мир, на пороге распада. Поэтому не будь геев, было бы несложно найти что-то еще, на что у Кирюши была бы точно такая же реакция.

Представьте себе, как выглядел бы этот диалог без помощи Золушки?

КДЧ стала бы яростно защищать своего бывшего парня и обвинять Кирюшу в нетолерантности, дремучести или напоминать ему, что он вообще сидит во френдзоне как лох. Она разозлила бы его, а потом бежала бы за ним и просила прощения, думая, что Кирюша ее ревнует. То есть она не отключила бы Училку, а только вырастила бы корону больше.

А помолчав на его тираду и дав ему возможность поруководить собой (что при таком дисбалансе — в границах), она получила вот что:

Ну и задание с теста №14 разберем на эту тему.

Про КДЧ, Кирюшу и Золушку.

Чтобы помочь подруге, влюбленной в Кирилла, Золушка применила метод, основанный на использовании ведущего бага.

В случае Кирилла – его могучей Училки.

До этого КДЧ все время бесила Училку Кирилла своей Училкой, а Золушка научила ее, как использовать Училку Кирилла с пользой.

Это подобно вызову демона. Если баг человека огромный, то в ответ на заклинание он превращает человека в слугу заклинателя.

Какие слова КДЧ обладали самой большой заклинательной силой?

«Они хотят пожить у меня»

«Ну не знаю… Как-то неудобно отказывать»

«Я толерантна к геям»

«Они ничего плохого мне не сделали»

«Хорошо. Буду встречать Новый год одна»

«Золушка одобрила мое решение»

***

№2 — 6

№3 — 4

№4 — 10

Вопрос к комментаторам.

Почему именно эта фраза обладала наибольшей силой?

А другие в порядке убывания почему?

И кто хорошо понял, каким образом Штурман и Училка Кирюши стали работать на значимость КДЧ?

Опишите. Только не повторяйте, напишите свой анализ ситуации.

Источник: Эволюция

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