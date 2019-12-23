Газообразные санкции

23.12.2019, 3:40, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 23 декабря



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Последнее: Исполнитель опубликовал в своем «Инстаграме» видео из бассейна. Где именно находится, певец не уточнил. Однако по кадрам понятно, что ролик снят в жаркой стране. «Предпраздничные дни! А как проводите их вы?», – подписал свой пост Михаил Шуфутинский. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Большинству понравилась публикация звезды, и они пожелали артисту отличного отдыха. «Михаил, […]

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