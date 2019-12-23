«Гори в аду!»: взбешенный Павел Прилучный набросился на журналиста

23.12.2019, 3:37, Разное

В одном из интернет-изданий сообщили, что за
драками звездной пары наблюдают их дети: сын Тимофей и дочка Мия. Эта информация
сопровождалась кадрами небольшой разборки между детьми Агаты Муцениеце и Павла Прилучного,
происшедшей из-за пустяка. В статье говорилось о том, что наследники перенимают
манеру общения своих знаменитых родителей.

Павел
Прилучный был взбешен тем, что в обсуждение грязных слухов о рукоприкладстве
теперь втянули его детей. Он обратился к автору публикации, набросившись на
него грубыми словами. «Злобная тварь! Гори в аду!», – написал актер в сторис
своего «Инстаграм».

О том, будет ли Павел Прилучный добиваться
наказания для издания через суд, пока неизвестно. Примечательно, что жена
артиста никогда не скрывала, что их семейная жизнь наполнена итальянскими
страстями. Муцениеце говорила, что они с мужем могут эмоционально выяснять
отношения.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 16 Июл 2019 в 1:36 PDT

Напомним, первые слухи о том, что звезда пострадала
от рук Павла Прилучного, появились в СМИ прошлой зимой. Тогда пресса сообщала,
что артистка якобы вызвала полицию из-за побоев супруга. Однако позже эта информация была опровергнута. 



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