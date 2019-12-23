«Гори в аду!»: взбешенный Павел Прилучный набросился на журналиста

В одном из интернет-изданий сообщили, что за

драками звездной пары наблюдают их дети: сын Тимофей и дочка Мия. Эта информация

сопровождалась кадрами небольшой разборки между детьми Агаты Муцениеце и Павла Прилучного,

происшедшей из-за пустяка. В статье говорилось о том, что наследники перенимают

манеру общения своих знаменитых родителей.

Павел

Прилучный был взбешен тем, что в обсуждение грязных слухов о рукоприкладстве

теперь втянули его детей. Он обратился к автору публикации, набросившись на

него грубыми словами. «Злобная тварь! Гори в аду!», – написал актер в сторис

своего «Инстаграм».

О том, будет ли Павел Прилучный добиваться

наказания для издания через суд, пока неизвестно. Примечательно, что жена

артиста никогда не скрывала, что их семейная жизнь наполнена итальянскими

страстями. Муцениеце говорила, что они с мужем могут эмоционально выяснять

отношения.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 16 Июл 2019 в 1:36 PDT

Напомним, первые слухи о том, что звезда пострадала

от рук Павла Прилучного, появились в СМИ прошлой зимой. Тогда пресса сообщала,

что артистка якобы вызвала полицию из-за побоев супруга. Однако позже эта информация была опровергнута.

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